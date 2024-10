Interdiction du port d’armes en vue des législatives anticipées

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris un arrêté interdisant le port d’armes, de munitions et d’explosifs sur l’ensemble du territoire national. Cette décision intervient dans le cadre des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024, afin d’assurer le maintien de l’ordre public.



Selon l’arrêté, le port d’armes de toutes catégories est interdit du 17 octobre au 17 décembre 2024. Cette mesure s’applique non seulement aux nationaux, mais également aux étrangers résidant au Sénégal et détenteurs de permis de port ou de détention d’arme. Durant cette période, aucun transport d’armes en dehors des domiciles ou lieux de travail ne sera toléré.



Le ministre de l’Intérieur a rappelé que toute infraction à cet arrêté sera sévèrement sanctionnée conformément à la Loi N°66-03 du 18 janvier 1966.



« Les Officiers et Agents de Police Judiciaire sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera », souligne le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.