Interdiction du voile : l'Imam KANTÉ alerte sur un "courant anti-musulman d'inspiration chrétienne"

" Je me demande en quoi un établissement d'inspiration chrétienne peut-il imposer à une jeune fille d'être tête nue pour y faire ses études", s'est interrogé l'Imam. "Le cas non échéant, c'est un combat qui ne dit pas son nom contre le port du voile par les jeunes filles musulmanes. Et dans ce cas de figure, attention au virus de l'islamophobie dans notre pays", a-t-il ajouté dans une publication sur sa page Facebook.



" Affaire Guigon contre deux jeunes docteurs en pharmacie interdits de prière, affaire JA contre les élèves musulmanes pour interdiction de voile, affaire Oxfam LGBT, ça commence à faire trop...Dans cette lancée, c'est l'appartenance à l'islam, qui sera interdite dans notre pays", a conclu le religieux.



" J'interpelle les autorités publiques notamment le ministre de l'éducation nationale et le président de la République pour que force revienne à la loi. On dit que gouverner c'est prévenir. Voilà une bonne et urgente occasion d'appliquer cet adage, de surcroît sur des questions identitaires dont le degré de sensibilité est connue", a-t-il ajouté.



NDARINFO.COM