Ismaïla Sarr mène Crystal Palace à son premier sacre historique face à Manchester City

Crystal Palace a réalisé l’exploit de sa vie. Menés par un Ismaïla Sarr inspiré et combatif, les Eagles ont battu Manchester City (1-0) en finale pour décrocher le tout premier trophée majeur de leur histoire.



Dans un stade Wembley plein à craquer, Ismaïla Sarr a brillé par son engagement, sa vitesse et son leadership sur le terrain. C’est lui qui a dynamité le flanc droit de l’attaque dès les premières minutes, mettant en difficulté la défense citizen. Sa passe décisive subtile pour Eberechi Eze à la 16ᵉ minute a permis à Palace d’ouvrir le score. Eze ne s’est pas fait prier et a ajusté Ederson d’une frappe placée.



Tout au long du match, Sarr a pesé sur la défense adverse, provoquant des fautes et offrant un véritable point d’appui offensif à ses coéquipiers. Son influence dans le jeu a été déterminante, tant dans la construction que dans le repli défensif.



Manchester City, de son côté, a tenté de réagir. Juste avant la pause, Omar Marmoush a obtenu un penalty, mais le tir du milieu offensif a été stoppé avec brio par Dean Henderson, impérial ce samedi soir. Le portier de Palace a multiplié les arrêts décisifs, confirmant son rôle central dans ce sacre.



En seconde période, les hommes de Guardiola ont poussé, mais sans réussite. Foden, De Bruyne, Haaland… tous se sont heurtés à une défense compacte et à un Henderson infranchissable.



Avec cette victoire, Crystal Palace remporte son premier titre majeur, une performance inédite pour le club londonien, qui n’avait jamais remporté de trophée à ce niveau depuis sa création. Le dernier grand frisson remontait à la finale de la FA Cup en 1990, déjà perdue face à… Manchester United.



« Ismaïla Sarr a été exceptionnel. Il a donné le tempo, apporté du danger, et prouvé qu’il peut briller dans les grands rendez-vous », a salué l’entraîneur de Palace en conférence de presse.



Cette victoire permet également à Crystal Palace de se qualifier pour la Ligue Europa, une première qui ouvre de nouveaux horizons pour le club. Pour Sarr, arrivé il y a deux saisons, c’est une consécration personnelle et un message fort à la sélection sénégalaise à l’approche des prochaines échéances internationales.



Les supporters, en liesse, ont célébré comme jamais ce triomphe à Wembley. Le nom d’Ismaïla Sarr résonne déjà comme celui du héros d’un jour… et peut-être d’une nouvelle ère pour les Eagles.





