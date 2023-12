Israël annonce avoir tué trois otages identifiés « par erreur » comme une « menace »

L'armée israélienne déclare avoir identifiés « par erreur » trois otages comme une « menace ». « Lors de combats à Choujaiya [nord], l'armée a identifié par erreur trois otages israéliens comme une menace. En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués », a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, à la télévision. « L'armée exprime ses plus grands regrets sur cet incident tragique et envoie ses condoléances aux familles. »



Ils se sont « soit échappés ou ont été abandonnés » par leurs geôliers, a-t-il ajouté, promettant une « enquête transparente ». Les victimes sont Yotam Haïm, un batteur de Heav Metal de 28 ans, et Samer al-Talalqa, un Bédouin de 25 ans, tous deux enlevés au kibboutz Nir Am lors de l'attaque meurtrière du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, précise un communiqué de l'armée. La famille du troisième otage tué n'a pas souhaité que son identité soit rendue publique.



Leurs corps ont été rapatriés en Israël. L'armée souligne qu'ils ont trouvé la mort « dans une zone de combat active » dans laquelle ses soldats livrent « une bataille continue depuis plusieurs jours » face aux combattants du Hamas.



AFP