Italie: 59 morts dans le naufrage d’une embarcation de migrants

Au moins 59 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage, à l'aube ce dimanche, de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre (Sud), selon un nouveau bilan du maire de Crotone, Vincenzo Voce.



Un précédent bilan provisoire faisait état de 80 rescapés, 43 corps de victimes déjà récupérés -dont de nombreux enfants, un bébé de trois mois et des femmes- et un nombre encore incalculable de disparus, recherchés par des patrouilleurs de la capitainerie du port de Crotone et de la police financière.



L’embarcation d’une vingtaine de mètres qui transportait environ « 250 migrants » d’après certains témoignages, provenait de Turquie, rapporte notre correspondante à Rome, Anne Le Nir. Selon les secouristes à l’œuvre depuis ce dimanche matin, le bateau surchargé de migrants d’origine afghane, iranienne et pakistanaise s’est écrasé, en raison de fortes bourrasques, contre des rochers près de la plage de Steccato di Cutro.



Le bateau avait quitté le port de Smyrne il y a quatre jours. Un avion de Frontex l’avait repéré non loin de Crotone dans la soirée d’hier et lancé l’alarme pour des secours maritimes en provenance de Tarente et Crotone. Mais les conditions météo très adverses ont empêché de rejoindre la zone repérée. La vedette et le patrouilleur ont dû faire demi-tour. Ce matin, les secours terrestres n’ont pu que constater que l’embarcation était détruite.