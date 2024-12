Italie : Fumer en plein air sera interdit à Milan dès 2025

La municipalité de Milan, capitale économique de l’Italie, a annoncé une interdiction totale de fumer en plein air à partir de janvier 2025. Cette décision émane du plan local visant à améliorer la qualité de l’air, une initiative commencée en 2021 dans divers lieux publics tels que les stades, parcs et arrêts d’autobus.



Conformément à la nouvelle réglementation, la consommation de cigarettes et autres produits dérivés du tabac sera restreinte à des zones spécifiques, avec une exigence de maintenir une distance de 10 mètres entre les fumeurs et les non-fumeurs. Les personnes qui enfreindront cette mesure pourront recevoir des amendes allant de 40 à 240 euros.



La presse a souligné que la cigarette contribue à 7 % de la pollution par les particules PM10 à Milan, une statistique alarmante pour cette métropole industrielle. Réduire ces émissions est crucial pour l’ambition de Milan : abaisser de moitié les émissions de dioxyde de carbone d’ici à 2050.



Cette décision municipale n’est pas sans controverse ; certains industriels du tabac prévoient de contester cette règlementation au tribunal, remettant en cause les compétences de la municipalité pour instaurer une telle interdiction. Un précédent similaire avait été observé à Turin, où une interdiction comparable a été introduite en avril, limitant le tabagisme à une distance de cinq mètres des autres individus.