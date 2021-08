"J'ai agi par amour, car ma copine avait de sérieuses difficultés avec l'Anglais"

L'étudiant qui s'est déguisé en femme pour passer le Bac à la place de sa petite amie. Face aux enquêteurs, rapporte Libération dans sa parution du jour, il est passé aux aveux. "J'ai agi par amour, car ma copine avait de sérieuses difficultés avec l'Anglais", a-t-il confié. Le concerné et sa copine ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux et fraude à l'examen.