JO Paris 2024: Louis François Mendy et Combe Seck, porte-drapeaux de la délégation sénégalaise

L’athlète Louis François Mendy ( 110 mètres haies) et la Céiste Combe Seck seront les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques Paris 2024, a appris l’APS auprès du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).



Lors des JO de Tokyo en 2021, la nageuse Jeanne Boutbien et le judoka Mbagnick Ndiaye étaient les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise.



Les Jeux olympiques Paris 2024, dont la cérémonie officielle d’ouverture est prévue vendredi, vont démarrer mercredi avec les tournois masculins de football et de rugby.



La cérémonie d’ouverture se déroulera sur les bords de la Seine, à Paris, capitale de l’Olympisme jusqu’au 11 août.



Porte-étendard de l’athlétisme sénégalais, Louis François Mendy va participer à sa deuxième olympiade après Tokyo.



Âgé de 25, le hurdleur, sacré champion d’Afrique du 110 mètres haies, avait remporté au début de l’année les Jeux africains.



Louis François Mendy sera très attendu à Paris, où il va tenter de décrocher la deuxième médaille olympique du Sénégal.



Vice-championne d’Afrique au canoë kayak, Combe Seck va réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques.



A 29 ans, le sociétaire du club de Ouakam va tenter de faire une bonne performance dans la capitale française .



Depuis le début de sa participation aux Jeux olympiques, le Sénégal n’a décroché qu’une seule médaille olympique, grâce à l’athlète Amadou Dia Ba, premier et seul sportif sénégalais à avoir remporté une médaille olympique, l’argent sur 400m haies lors des JO de Séoul, en 1988.



Aux JO de Paris, onze athlètes vont représenter le Sénégal dans sept disciplines sportives : athlétisme, judo, natation, canoë kayak, taekwondo, escrime, tennis de table.



Au total, 45 disciplines sportives sont au menu des JO 2024 qui vont réunir 206 comités nationaux olympiques représentés par 10.500 athlètes.



