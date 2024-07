JO de Paris : le tirailleur sénégalais Oumar Diémé va porter la flamme olympique

L’ancien tirailleur sénégalais, Oumar Diémé, 91 ans, portera, en Seine-Saint-Denis, la flamme olympique le 26 juillet prochain, date d’ouverture des Jeux Olympiques (JO) de Paris, a annoncé l’ambassadrice de France au Sénégal.



‘’Je profite de cette occasion pour lier sport et mémoire et saluer chaleureusement M. Oumar Dieme, ancien tirailleur sénégalais qui portera la flamme olympique le 26 juillet prochain, comme un symbole entre ce passé et ce futur qui nous [la France et le Sénégal] unit. Nous sommes honorés de sa participation’’, a déclaré Christine Farges lors de la réception donnée à sa résidence à Dakar dans le cadre de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet.



Pour la diplomate, le choix porté sur M. Diémé démontre le pouvoir du sport comme ‘’vecteur d’inclusion sociale’’ et ‘’d’égalité’’.



‘’La capacité du sport d’être un vecteur d’inclusion sociale, d’égalité entre les femmes et les hommes n’est plus à démontrer, et c’est à cela, aussi, que s’attachera notre compagnonnage sportif’’, a souligné Mme Farges, première femme à occuper le poste d’ambassadeur de France au Sénégal.



Engagé volontairement dans l’armée française en 1953, Oumar Diémé vit aujourd’hui à Badiana, un village de Basse-Casamance (sud).



Onze sportifs sénégalais prendront par aux JO de Paris prévus du 26 juillet au 11 août prochain.



APS