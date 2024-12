«Je suis peule habillée en maure», la Mauritanie célèbre le brassage vestimentaire

Salma Fall, une hôtesse qui n’est pas peu fière de ce qu’elle porte, en témoigne, «je suis habillée en melfah, la tenue séculaire des femmes maures et qui correspond à une tradition qui remonte à la nuit des temps. Elle est portée dans toutes les circonstances. C’est un signe distinctif de notre personnalité profonde que nous portons avec une grande fierté».



Hawa Dieng, hôtesse «nous formons un groupe d’une vingtaine de jeunes filles, régulièrement sollicitées lors de grands événements politiques, économiques, culturels…. Pour cela, on s’habille en tenues traditionnelles pour accueillir, orienter et défiler devant les hôtes. C’est une activité qui permet de montrer aux autres peuples toutes les facettes de la culture mauritanienne à travers nos différentes composantes nationales».



Les organisateurs ont profité d’un événement continental faire étalage des charmes de la culture mauritanienne, à travers des hôtesses d’accueil habillées de costumes traditionnels. Dans leur diversité, ces tenues reflètent les us et coutumes de toutes les composantes nationales et régionales de la Mauritanie.Nouakchott a abrité un sommet continental sur l’éducation placé sous le thème «Éduquer l’Afrique au 21e siècle» du 9 au 11 décembre 2024, une occasion de faire découvrir un des aspects des traditions du pays d’accueil, les habits féminins.Dans le hall, Fatimata Bâ, se veut le symbole de la rencontres des cultures, «je suis peule habillée en maure. A travers cet esprit, nous entendons promouvoir l’unité et la cohésion nationale. Toutes les composantes se retrouvent dans notre groupe pour donner une grande richesse à nos prestations. Ce forum nous a permis d’étaler nos capacités d’accueil et toutes les facettes de notre culture nationale.»Le360 Afrique - Maroc