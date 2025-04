Jeanne-d’Arc à Saint-Louis : des lycéens au service de la solidarité et de l’environnement

Conscients de l'importance des valeurs humaines, les lycéens ont mobilisé denrées alimentaires, produits d’hygiène, jouets, matériels scolaires et phytosanitaires pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des enfants. Une action saluée par les encadreurs et les responsables de la structure.



Au-delà des dons matériels, les élèves ont également pris part à des activités de reboisement et de nettoiement de la plage, marquant leur engagement en faveur de la préservation de l’environnement et du cadre de vie à Saint-Louis.



La direction de la Goutte de Lait a exprimé toute sa gratitude envers cette initiative solidaire, en lançant un appel aux autres établissements, associations et bienfaiteurs pour qu’ils emboîtent le pas. « Ces gestes simples ont un impact immense sur la vie de nos enfants », a souligné une responsable de la crèche.