Jeudi de tous les dangers: Le préfet de Dakar interdit tout rassemblement au centre-ville

Il y a des risques réels de confrontations ce jeudi. En effet, le Préfet de Dakar a interdit toute manifestation au centre ville et a rejeté la demande de rassemblement qui était introduit par Ibrahima Diaw, Assane Bâ et Birane Barry, pour le compte du Front démocratique et social (Fds), et qui était programmé ce jeudi 19 avril 2018, de 9 heures à 15 heures devant l’Assemblée nationale ».



L’autorité préfectorale a invoqué l’arrêté numéro 007580/Mint/Sp du 20 juillet 2011 qui interdisait tout rassemblement au centre ville.



L’opposition et le mouvement “Y en a marre”, qui ont appelé les populations à se rassembler devant les grilles de l’Assemblée nationale, risquent de braver l’interdit. Le cas échéant, la police devra les disperser à coup de grenades lacrymogènes.



igfm