Journée Internationale des Droits des Femmes : Les Dames de la SAED mettent l'accent sur la préservation des valeurs

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l'Association des Femmes Travailleuses de la SAED (AFTRAS) a organisé, mardi, un panel sur le thème : « La perte des valeurs : quels rôles pour les femmes ? ». Cet événement a permis d'ouvrir une réflexion sur les causes de cette érosion des valeurs sociétales et d'explorer les pistes de solutions pour y remédier.



« Aujourd’hui, l’égoïsme est de mise partout. D'autres considérations comme l’argent et le pouvoir prennent le dessus. Il faut revaloriser l’être humain et le mettre au centre de toute action. Cela nous permettra d'aspirer à un développement durable », a déclaré Rokhaya Guèye, présidente de l’AFTRAS.



Elle a mis l’accent sur la nécessité pour les femmes de jouer pleinement leur rôle dans la construction d'une société harmonieuse et équilibrée. Mme Guèye a également insisté sur la nécessité d’une « introspection collective profonde » pour retrouver ces valeurs qui fondent la cohésion sociale.



Selon elle, les femmes, en tant qu'éducatrices et piliers des familles, ont un rôle clé à jouer dans cette dynamique.



Paul Marie Faye, secrétaire général de la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED), a souligné l'importance de la contribution des femmes au développement du Sénégal. « Si nous voulons faire émerger le Sénégal, il faudra que cette frange importante de la population puisse pleinement apporter sa contribution à l’économie. Cela doit passer par un retour à nos valeurs ancestrales, notamment l’éducation de base, où les femmes ont toujours joué un rôle essentiel », a-t-il affirmé.



Il a magnifié la pertinence de l'initiative de l'AFTRAS qui encourage l'identification de pistes pour renforcer la place des femmes dans la préservation et la transmission des valeurs.