Journée Nationale de l’Arbre: le Président Diomaye à Touba dimanche

La ville de Touba va accueillir dimanche 04 août, la cérémonie officielle de la Journée Nationale de l’Arbre, sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique »



L’événement sera présidé par le Président Bassirou Diomaye Faye, et marquera le lancement de la campagne nationale de reboisement.



Les autorités lancent un appel au Sénégalais pour une participation massive à cette opération dans le but de préserver l’environnement et d’améliorer la qualité de vie.