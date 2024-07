Journée de Nettoiement à Pikine Sor Daga : Une mobilisation exemplaire des Jeunes et des pensionnaires du Daara Serigne Mor Diop.

Ce dimanche 28 juillet 2024, nous avons organisé une journée de nettoiement remarquable sur la rue 15 mètres de Pikine Saint-Louis grâce à la mobilisation exemplaire des populations du quartier.



Une foule nombreuse s'est rassemblée pour balayer cette grande artère, démontrant ainsi un esprit de communauté et de solidarité exemplaire.



Cette initiative a bénéficié du soutien précieux des services de l'État, notamment la SONAGED et l'ONAS, qui ont fourni la logistique, un appui en ressources humaines et le matériel de nettoiement nécessaires pour le curage des caniveaux. Leur implication a été cruciale pour le succès de cette opération de salubrité publique.



Un aspect clé de cette journée a été la sensibilisation des femmes du quartier sur l'importance de ne pas déverser des ordures dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales et eaux usées. Cette action vise à prévenir les obstructions qui peuvent causer des inondations et aggraver les problèmes d'insalubrité.



Cette journée a été également une occasion de lancer un appel aux autorités de l'État du Sénégal pour qu'elles intensifient leurs efforts en matière d'assainissement à Pikine, une zone particulièrement vulnérable aux inondations et aux défis environnementaux. Il est crucial de mettre en place des solutions durables pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Nous avons apprécié et salué à sa Juste valeur la présence des responsables politiques de Pikine et Saint-Louis de manière générale, notamment celle de Monsieur Moussa Diop, Président du parti Sénégal Debout, et de Elhadj Momar Dieye Conseiller départemental et membre du Mouvement des ABCDAIRES, et tous les autres... Leur soutien et leur engagement pour le bien-être de la communauté ont été vivement appréciés.



En conclusion, cette journée de nettoiement à Pikine Sor Daga a non seulement amélioré la propreté de la rue 15 mètres, mais elle a aussi renforcé la cohésion sociale et l'engagement civique des habitants. Une belle leçon de citoyenneté qui mérite d'être répétée et encouragée.



Benoît Sène

citoyen sénégalais et habitant de Pikine Saint-Louis.