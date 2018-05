Journée du Coran des Daaras de Serigne Birahim DIOP, le 02 juin : l'Appel de la famille à la Oummah Islamique (vidéo)

L’œuvre, la vie et les enseignements de Serigne Abdou Majib DIOP, Grand Imam ratib de Saint-Louis seront revisités, ce 2 juin 2018 à la l’occasion de la 7e édition de la journée du Coran des Daaras Serigne Birahim DIOP à la place Sidy TALL de Santhiaba. La cérémonie, moment annuel de partage et de fraternisation, permettra aux institutions coraniques installées dans plusieurs coins de la ville de mettre en exergue la qualité de leurs enseignements. Dans appel lancé par la famille à l’État du Sénégal, à la Commune de Saint-Louis, aux anciens talibés et aux bonnes volontés, l’accent est mis sur la situation très exiguë et vétuste de ce daara traditionnel. Une mobilisation solidaire est ainsi souhaitée pour permettre aux centaines de talibés d’apprendre le livre divin dans de bonnes conditions. Suivez l’appel