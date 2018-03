Journée mondiale de l’eau : 500 âmes meurent de soif près de Saint-Louis

À l’instar des autres régions du pays, Saint-Louis célèbre, jeudi, la journée mondiale de l’eau. Pour cette commémoration, des inaugurations de projets d’adduction sont prévues dans diverses localités de la région alors qu’à Bopou THIOR, à moins d’un kilomètre de la ville, plus de 500 âmes sont privées d’eau potable.



Chose curieuse, c’est à Saint-Louis où résident les principales autorités nationales en charge de l’eau. Il s’agit, entre autres du ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement Mansour FAYE, du DG de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) Charles FALL et directeur général de L'Office des forages ruraux (OFOR) Seyni NDAO.



Pour se procurer de l’eau potable, des bouteilles d’eau sont transportées depuis Goxu Mbacc à bord d’une pirogue. Aujourd’hui, ces souffrances devraient interpeller la conscience des autorités et des projets d’aide au développement basés à Saint-Louis. Au-delà du patriotisme qui doit guider leur action, il y a la nécessité de faire preuve d’humanisme devant la détresse des leurs concitoyens.



Notons, en outre que ce village mythique qui face à la Langue de Barbarie ne dispose pas d’électricité et d’une structure de santé.



NDARINFO.COM