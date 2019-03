Journée mondiale des droits de la Femme : GANDON lance un prêt revolving de 5 millions FCFA (vidéo)

La Commune de GANDON a célébré, vendredi, la journée mondiale des droits de la Femme par une mobilisation sociale. Cette année, une innovation de taille a été apportée à la communion symbolique. Il s’agit du lancement, sur initiative du maire Khoudia MBAYE, d’un prêt revolving de 5 millions de francs CFA destiné aux actrices de développement de 56 villages et des hameaux de la Commune.



Les lignes de conduites et modalités d’octroi de ce crédit ont été élucidées en présence de l’équipe municipale.



« Une sélection des groupements économiques et personnes ressources bénéficiaires sera faite par un comité de gestion mis en place à cet effet », a révélé l’adjoint au maire Khalidou BA.



« Cette enveloppe financière sera mise à la disposition de ces unités économiques, au fur et à mesure, pour leur permettre de se développer », a-t-il ajouté en indiquant qu’elle touchera les zones de Ndiawdoune, Rao et Toubé.



M. BA signale par ailleurs que ce pactole de 5 millions FCFA « n’est qu’un début ». « Mme le maire s’est engagée à verser une partie des appuis sociaux venant des partenaires étrangers, des ONG ou des investisseurs étrangers en vue d’augmenter cette somme », a indiqué l’adjoint au maire.



>>> Suivez ses explications ...