Journée nationale Set-Setal : Le ministre Moussa Bala FOFANA annonce la mobilisation de 5000 agents et plus de 300 unités motorisées

Pour la journée nationale de Set-Setal initiée par le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye FAYE lors du dernier Conseil des ministres, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala FOFANA, a procédé à la revue des moyens logistiques mobilisés et du dispositif d’appui à la population pour cette importante activité populaire.



Il compte mobiliser 5000 agents et plus de 300 unités motorisées seront déployés par la SONAGED à travers le pays pour la réussite de cette journée, a indiqué le ministre.



Il a également tenu à rassurer de la disponibilité des services de l’État pour soutenir les initiatives des collectivités locales visant à pérenniser ces actions citoyennes pour le bien-être des populations.