Journées régionales coraniques : l’adjoint au Gouverneur de Saint-Louis séduit par la qualité des prestations

L’adjoint au gouverneur chargé du développement, Sahite Fall a exprimé sa satisfaction, jeudi, à l’issue du concours régional de récitation du Saint Coran à Saint-Louis. « Les enfants nous ont séduits dans leur façon de réciter le Coran. Nous avons tous été émus d’entendre des enfants de cet âge réciter le Livre sacré avec tout le charme qu’il faut », a-t-il confié à l’issue de cette compétition organisée par SENICO.





M. FALL a rappelé que sa présence à ce concours est l’expression de l’accompagnement que l’État accorde à cette « excellente initiative ». « Il cadre parfaitement avec le Plan Sénégal Émergent en son axe 2 qui prône le développement du capital humain », a-t-il ajouté.



« L’éducation et la formation y compris celle dispensée par les daaras sont des composantes du capital humain », dira-t-il.



Le coordonnateur du prix national SENICO s’est réjoui de la forte mobilisation constatée à Saint-Louis. « Saint-Louis a donné une grande leçon à la population sénégalaise par son engagement pour la cause ses écoles coraniques du Sénégal », a dit Ousmane NDIAYE. « C’est un nouvel envol pour le concours. Nous sommes dans des perspectives qui augurent beaucoup d’espoirs pour le rayonnement de l’enseignement du Coran au Sénégal », a-t-il martelé.



Il faut noter que SENICO accompagnera 600 enfants de la région de Saint-Louis. Les participants aux concours seront enrôlés par l’entreprise dans la Couverture Maladie universelle (CMU). Trois écoles coraniques seront appuyées en nature en plus des Ndeyu Daaras ».



