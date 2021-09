Juge Dème et TAS sortis coalition du Pds : Le CRD prend acte et continue le compagnonnage

Le CRD constate que le Mouvement Ensemble du juge Ibrahima Dem et le Parti La République des Valeurs dirigé par l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, après avoir donné leur accord pour la participation du CRD à la mise en place d’une coalition électorale de l’opposition se sont rétractés. La Conférence des Leaders du CRD en prend acte et poursuit la construction de la nouvelle coalition électorale de l’Opposition, avec Jotna, le PDS, BGG et AJ PADS.