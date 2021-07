Kaffrine : saisie d’une ’’quantité importante’’ de faux médicaments

La saisie a été récemment opérée par des agents de la Brigade mobile des douanes de Nioro, une subdivision des services douaniers de Kaolack, dans le centre du pays, rapporte un communiqué.

Des médicaments frauduleux et un moyen de locomotion d’une valeur totale de 46 millions de francs Cfa ont été saisis à Ngouye, une localité de la région de Kaffrine (centre), a-t-on appris des services douaniers, vendredi.‘’Les médicaments sont composés essentiellement d’antalgiques, d’antibiotiques et d’aphrodisiaques’’, indique le document.‘’La valeur totale de la marchandise et du moyen de transport est estimée à 46 millions de francs CFA. Cette saisie porte à près de 2,1 milliards de francs CFA la valeur totale de médicaments saisis entre mai et juin 2021’’, a fait savoir le Bureau des relations publiques des douanes.APS