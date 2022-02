Kaolack : BBY renonce à son recours

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidence du conseil départemental de Kaolack a annoncé le retrait du recours qu’il avait introduit devant de la Cour d’Appel pour contester la victoire de Ahmed Youssouf Benjelloun. Un recours qui a servi de prétexte au juge qui a suspendu l’installation au conseil départemental de ce dernier membre de la coalition And Nawlé.







« C’est ma foi, sans arrière-pensée, en la solidité et le caractère vibrant de la démocratie sénégalaise qui a principalement motivé mon engagement politique. C’est après concertation avec le président de la coalition BBY, et compte tenu de ma volonté farouche de toujours mettre mon pays, ma patrie au-dessus de toute autre considération que j’ai pris l’option de surseoir au recours intenté à la suite de la proclamation des résultats provisoires de l’élection du conseil départemental », déclare-t-il à travers une note.







Par ailleurs, Pape Demba BITEYE souligne qu’il a appelé son adversaire pour le féliciter chaleureusement et a manifesté sa volonté et sa disponibilité permanentes de l’accompagner dans la prise en charge de sa mission hautement importante ».



WalfNET