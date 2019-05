Kaolack: Un accident fait 5 morts et 20 blessés

Un accident d'une rare violence s'est produit vers 13h 30mn sur la route de Nioro. C'est entre les villages de Sikatroum et Sinthie Mboutou que les deux véhicules sont entrés en collision.



Un car venant de Ziguinchor et un camion de la société Sarsara établi à Porokhane sont entrés en collision occasionnant un bilan très lourd de 5 morts et une vingtaine de blessés .



Les éléments de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers de Kaolack ont acheminé les blessés aux services des Urgences de l'hôpital Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack ainsi que les morts à la morgue dudit établissement hospitalier parmi eux les 2 conducteurs.



