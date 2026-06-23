Kaolack : la Senelec sort les chiffres chocs de la fraude à l'électricité





« Nous avons mis en place des équipes chargées de la détection de la fraude partout où elle se passe et les auteurs devront répondre de leurs actes », a-t-il averti, soulignant que la fraude demeure un phénomène préoccupant à l'échelle nationale, entraînant chaque année des pertes estimées à plus de 80 milliards de francs CFA.





Les responsables de la DRCE ont profité de l'occasion pour dresser un bilan des avancées du secteur : 12 683 localités ont déjà été électrifiées à travers le pays, tandis que 6 571 autres sont actuellement en cours d'électrification. L'année 2025 a par ailleurs enregistré l'arrivée de 156 000 nouveaux abonnés, et la Senelec a réaffirmé son ambition d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici à 2029.





Les usagers ont également été invités à mieux utiliser les compteurs prépayés «Woyofal», conçus pour permettre une meilleure maîtrise de la consommation. Cette rencontre, tenue à l'approche de l'hivernage, visait aussi à sensibiliser les populations aux risques liés aux installations électriques durant la saison des pluies et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité électrique.



MS/NDARINFO.COM



La Senelec a recouvré plus de 180 millions de francs CFA dans la région de Kaolack depuis le début de l'année 2025, dans le cadre des opérations menées contre la fraude à l'électricité, a indiqué le chef de l'agence Senelec de Kaolack, Makhtar Diop, lors d'un atelier de sensibilisation organisé à l'intention des professionnels des médias par la délégation régionale centre-est (DRCE) de la Senelec.``