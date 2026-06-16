Drame de Pikine : Makhtar Cissé ordonne le recensement des bâtiments menaçant ruine

Le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a ordonné mardi le recensement de tous les bâtiments menaçant ruine à travers le pays, après l'effondrement d'un immeuble d'habitation qui a fait quatre morts à Saint-Louis.





"J'ai instruit le gouverneur et, au-delà de lui, l'ensemble des autorités administratives pour qu'en rapport avec les services compétents, ils puissent procéder au recensement de tous les bâtiments qui menacent ruine, surtout en cette veille d'hivernage, à Saint-Louis et ailleurs", a déclaré le ministre lors d'une visite sur le site du sinistre, dans le quartier populaire de Pikine.





L'accident, survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a totalement détruit un bâtiment de type R+2. Le bilan officiel fait état de huit victimes, dont quatre morts et quatre blessés.





Selon M. Cissé, un premier rapport technique des sapeurs-pompiers fournit déjà des indications sur les causes du sinistre. L'autorité judiciaire a été formellement saisie pour mener une enquête approfondie afin d'établir les responsabilités réelles.





Le ministre a conclu en appelant à une "interpellation collective" et à une prise de conscience des populations face aux risques de sécurité, les exhortant à mieux accepter les contrôles réglementaires des constructions.



