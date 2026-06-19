Kaolack reçoit ses premières pluies, jusqu'à 36 mm relevés

La région du Saloum a connu son tout premier épisode pluvieux consistant de l'hivernage vendredi matin, aux alentours de 6 heures, avec un système pluvio-orageux ayant déversé 8 mm sur la capitale régionale, a appris l'APS.

Dans la soirée précédente déjà, de légères précipitations avaient été notées dans la commune de Kaolack, signe avant-coureur de cet épisode plus marqué.





Selon Papa Assane Ndiaye, responsable local de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), ce système venu de l'Est a traversé l'ensemble du territoire régional, générant des précipitations variables selon les localités.

Les relevés de la station météorologique de Kaolack font état de 9 mm, contre 10,2 mm à Gandiaye, 12,0 mm à Ndiaffate, 16,0 mm à Thiarré et 14 mm à Latmingué. Seules des traces ont en revanche été observées à Ndiébel.





Dans le département de Nioro du Rip, les cumuls ont atteint 8 mm à Nioro, 15 mm à Paoskoto, 21 mm à Keur Madiabel et un pic de 36 mm à Wack Ngouna, localité la plus arrosée de la journée. Taïba Niassène a recueilli 20 mm, tandis que Guinguinéo et Mboss enregistraient respectivement 9 mm et 11 mm.





Malgré ces chiffres, l'expert de l'ANACIM tempère l'enthousiasme. "C'est la troisième pluie observée depuis le début, mais nous constatons toujours des pluies faibles. Jusqu'à présent, aucune pluie utile n'a été enregistrée dans le département, c'est à dire une pluie supérieure ou égale à 20 mm", a fait observer M. Ndiaye.





Cette prudence se traduit par l'absence de confirmation officielle sur le démarrage de la saison. "Nous ne pouvons pas encore confirmer l'installation définitive de l'hivernage. Nous continuons donc à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours avant de pouvoir confirmer une installation définitive de l'hivernage", a-t-il indiqué.





MS/NDARINFO.COM

