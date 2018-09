Karim à Dakar en novembre

Le retour de Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), se précise. Les militants libéraux de la Diaspora sont catégoriques sur la date. "Notre leader Karim Meïssa Wade sera au Sénégal à partir du mois de novembre, révèlent-ils au micro de Senego. On connait la date précise, mais on préfère nous en arrêter là."



Et, à les en croire, "tout est planifié. Il atterrira bel et bien à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). On l'a décidé d'un commun accord."



"Si Macky Sall ose l'emprisonner, il va en découdre avec les populations", menacent ces libéraux, martelant que "Karim Meïssa Wade ne doit rien à l'Etat, contrairement à ce qui se dit sur les milliards de francs CFA qu'il doit rembourser."



Wade-fils a été condamné en mars 2015 par la Cour de répression de l'Enrichissement illicite (Crei), à une peine de six ans de prison ferme, et d'une amende de 138 milliards de francs CFA



SENEWEB