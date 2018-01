Kébémer : un chasseur de chacals se donne la mort après s’être tiré une balle dans le ventre

Les habitants du village de Teumb Mbaye dans la commune de Gab Gay (département de Kébémer) ont passé la fête du nouvel an dans le deuil. Et pour cause, un des leurs, le paysans Ndiaye D Mbaye âgé de 55 ans est passé de vie à trépas le jour du 31 décembre après s’être tiré malencontreusement une balle dans le ventre. Selon L’Observateur, le drame a eu lieu aux environ de 1 heure du matin, en voulant tuer des chacals, ce père de 4 enfants avait un plan pour faire face à ces fauves indésirables.



De retour, il a commencé à manœuvre pour enlever les munitions. Erreur fatale, malheureusement, au cours de cet exercice périlleux le sieur Ndiaye a appuyé par mégarde sur la gâchette et l’arme a tonné. Du coup, une balle l’a atteint à bout portant. La victime qui s’est trouvée avec le ventre vilainement perforé s’est affalée et a commencé à se vider de son sang. Elle est décédée sur le coup.



Senegal7.com