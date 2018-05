Khadim NDIAYE "est devenu un professionnel très aguerri" (technicien)

"Il est devenu plus mature et plus professionnel", a dit Moustapha Seck dans un entretien téléphonique à l’APS, parlant du portier international arrivé en 2014 au Horoya AC dirigé à l’époque par l’ancien sélectionneur national, Amara Traoré.

"Il est devenu un portier moderne qui excelle dans le au jeu aux pieds au point d’être le premier relanceur de son équipe", a ajouté Seck au sujet de l’ancien gardien de but qu’il dit avoir découvert pour la première fois en 2005 alors qu’il évoluait à Saint-Louis Foot Center,

"L’épisode de son drible réussi sur Samuel Eto’o lors d’un match ayant opposé le Sénégal au Cameroun est l’illustration de sa maîtrise et de la confiance en sa technique", a souligné le technicien.

Moustapha Seck dit dans le même temps se souvenir de la frayeur suscitée par cette action chez les supporters de l’équipe nationale de football du Sénégal.

A la question de savoir si Khadim Ndiaye, qui a joué mardi contre les Mamelodi Sundowns (2-2) en Ligue africaine des champions, part titulaire dans les buts des Lions lors du Mondial prochain (14 juin-15 juillet), il préfère laisser le soin au staff technique qui le manage en sélection d’y répondre.

"Il a beaucoup mûri et la manière avec laquelle il soulage régulièrement sa défense aussi bien en club qu’en équipe nationale reflète sa progression de ces dernières années’’, a-t-il indiqué.

"Khadim Ndiaye est un gagneur. Il s’est forgé une véritable notoriété dans le football guinéen au point d’en devenir une des références", a commenté Moustapha Seck.



APS





Khadim Ndiaye, le gardien de but sénégalais du Horoya AC (élite guinéenne), est devenu "un professionnel très aguerri", qui, à part les entraînements, consacre son temps de repos à la détente et aux loisirs, a déclaré Moustapha Seck, l’entraîneur du Soumba FC, une équipe de deuxième division guinéenne."Khadim (Ndiaye) m’a agréablement surpris. Il m’a ouvert les yeux sur les raisons de sa progression continue de ces dernières années", a témoigné le technicien sénégalais, qui a rejoint le championnat guinéen en début de saison.