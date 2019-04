Khadim NDIAYE, un modèle et un trait d’union entre le Sénégal et la Guinée, selon Antonio Souarès

Khadim Ndiaye, le portier sénégalais du Horoya AC (Guinée), est un modèle pour ses coéquipiers de par son don de soi et un trait d’union entre le Sénégal et la Guinée, a soutenu le président du club guinéen, Antonio Souaré.



"Khadim (Ndiaye) sait motiver et n’a pas triché avec son club, et quand il était dans cette situation difficile avec cette blessure, nous avons décidé de faire tout notre possible pour qu’il ne doute pas", a expliqué le président du Horoya AC, interrogé par l’APS sur la prolongation de trois ans du contrat du portier sénégalais.



Le club guinéen a offert à la mi-avril un contrat de trois ans au portier international sénégalais âgé de 33 ans, alors que ce dernier venait d’être victime d’une double fracture tibia-péroné lors du match retour de Ligue africaine des champions contre le WAC de Casablanca (Maroc).



"Nous voulons qu’il sache qu’il y a des gens derrière lui, et quel que soit le problème, il ne sera pas lâché par le club", a indiqué Antonio Souaré, par ailleurs président de la Fédération guinéenne de football.



Le Horoya AC, "en faisant ce geste, lui garantit aussi sa reconversion parce qu’on sait qu’il ne va jamais nous lâcher", a ajouté le président de la FEGUIFOOT.



La Guinée, pour sa part, prépare sa demi-finale contre le Nigeria, un stade de la compétition que l’équipe guinéenne atteint pour la 3e fois consécutive en CAN des moins de 17 ans après 2015 et 2017.



Khadim Ndiaye est "un exemple de fierté, de fidélité et de sportivité qui va nous accompagner encore longtemps", a insisté le président Souaré, intarissable d’éloges pour le portier sénégalais.



"C’est un Monsieur qui est un trait d’union entre nos deux pays et je peux vous assurer qu’il vibre pour toutes les deux Nations", a indiqué le président du Horoya AC, interrogé avant la décision du Sénégal de porter réserve vendredi dernier contre la Guinée, dans le cadre de la CAN des moins de 17 ans.



La Fédération sénégalaise de football a été finalement déboutée dimanche de sa demande de disqualification de la Guinée qui aurait fait jouer deux de ses éléments ayant deux identités différentes.



Antonio Souaré a rappelé avoir fait le voyage pour aller suivre la Coupe du monde 2018 en Russie, afin d’encourager le portier international avec le Sénégal.



Khadim Ndiaye a montré la voie aux autres footballeurs du Horoya AC, lesquels "savent désormais que quand ils travaillent bien, ils iront en Coupe du monde comme lui", a conclu le président du club guinéen, qui a encore atteint les quarts de finale de la Ligue africaine des champions 2019 avant d’être éliminé par le WAC de Casablanca (Maroc).





APS