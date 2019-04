Khadim SECK enfonce le marabout : « Cheikh Béthio m’a remis une arme »

Khadim Seck, un des mis en cause, accuse gravement le guide des Thiantakones. A la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Mbour où le procès de Médinatoul Salam s’est ouvert ce mardi, 23 avril, ce dernier a affirmé que Cheikh Béthio Thioune lui a remis une arme lors de la période électorale de la Présidentielle de 2012. Selon le correspondant d’iRadio, il ressort, dans la lecture des chefs d’accusation, que des coups de feu ont été tirés le jour du drame survenu le 22 avril 2012. Selon le compte-rendu de l’audience, une partie des mis en cause a soutenu que les vrais auteurs du double crime de Bara Sow et Ababacar Diagne, sont Cheikh Faye et sa bande de ’’Thiantakones’’, communément appelés les commandos de Cheikh Béthio Thioune.