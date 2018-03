Khalifa Sall boucle demain un an de prison

Demain, mercredi, le maire de Dakar Khalifa Sall va boucler une année, 365 jours, de détention préventive. Ses partisans ont décidé de célébrer par un rassemblement ce qu’ils appellent une “une séquestration arbitraire et une détention abusive” à la mairie de Dakar.





Son procès a prit fin à la fin du mois de février, le procureur de la République a requis 7 ans de prison ferme contre lui. Le verdict est attendu le 30 mars. Le maire de Dakar est poursuivi pour “détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, etc”. Mais Khalifa Sall, ses avocats et ses partisans dénoncent une cabale politique visant à l’écarter de la prochaine élection présidentielle.



