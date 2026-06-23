Khar Yalla : un couple en garde à vue pour 86 000 FCFA de plats impayés

Une soirée d'anniversaire a viré au commissariat pour un couple du quartier Khar Yalla, interpellé en flagrant délit par le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff après avoir commandé pour 86 000 francs CFA de plats cuisinés sans intention ni capacité de les payer.Les faits se sont produits le dimanche 22 juin, aux environs de 21 heures.





Le gérant d'un restaurant avait contacté en urgence les forces de l'ordre, alerté par son livreur qui venait de se faire flouer au quartier Khar Yalla. La cliente avait mis en place un stratagème frauduleux pour s'emparer de la marchandise, avec la complicité active de son époux.





Les plats ont aussitôt été servis aux invités venus célébrer le deuxième anniversaire de leur fils, tandis que le livreur se retrouvait sans paiement.Une équipe de police dépêchée sur les lieux a surpris le couple en pleine fête devant leur domicile, coupant court aux festivités.Lors de l'interrogatoire, l'épouse est rapidement passée aux aveux, reconnaissant l'intégralité des faits, et invoquant un dénuement financier soudain alors que les invités étaient déjà présents.





Son époux a quant à lui choisi la dénégation, tout en reconnaissant s'être personnellement saisi d'une partie de la commande des mains du livreur, en sachant que sa conjointe était dans l'incapacité de payer.Face à la matérialité des faits et à l'existence d'indices graves et concordants, le couple a été placé en garde à vue pour escroquerie, filouterie d'aliments et complicité. L'enquête suit son cours avant leur présentation devant le procureur de la République.





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