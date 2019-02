Kolda-Sédhiou : L'hommage de la gendarmerie à ses 4 disparus

La levée du corps des quatre gendarmes ayant péri dans un accident survenu entre Kolda et Sédhiou a eu lieu ce mercredi à la caserne Samba Diéry Diallo. La cérémonie était empreinte de solennité et d'émotion. Elle était présidée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine. Il y avait aussi les hauts responsables de la gendarmerie et des autres corps militaires et paramilitaires. Mouhamadou Bâ (37 ans), Abdoulaye Mbodji (36 ans), Waly Sarr (24 ans) et Amadou Diouf (25 ans) reposent désormais, respectivement, à Thiès, aà Koumbal, à Diofior et à Joal.