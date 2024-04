Korité 2024 : les voeux "chaleureux et fraternels" du PM Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a effectué la priére de l'Aid El Fitr á la grande mosquée de la cité Keur Gorgui (Dakar), à proximité de son domicile. Il a profité de l'occasion pour formuler ses "voeux les plus chaleureux et fraternels".



"Chers compatriotes,

Au terme de ce mois béni de dévotion, recevez mes voeux les plus chaleureux et fraternels.

Puisse Allah (SWT) exaucer nos prières pour un Sénégal meilleur, de paix, de prospérité, de progrès et de Souveraineté.

Prions que chacun ait trouvé dans ces jours de privation et de recueillement spirituel, la force et l’énergie patriotiques pour faire face aux défis communs à venir.

Eid Mubarak !", a-t-il écrit via sa page Facebook.