Korité: Le Président Macky Sall gracie 1021 détenus

« A l’occasion de la fête de Korité marquant la fin du Ramadan, le président de la République, en application de ses prérogatives institutionnelles, a gracié 1021 personnes détenues dans divers établissements pénitentiaires du pays », a écrit Me Malick Sall dans un communiqué.



Le ministre de la Justice explique que le chef de l’Etat offre ainsi à des condamnés définitifs, une chance de passer les fêtes avec leurs familles et de renouer avec le tissu social.



« La mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des mineurs et des personnes souffrant de maladies graves », précise le Garde des Sceaux.