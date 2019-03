Krépin Diatta : ”Apprendre aux côtés de Sadio Mané”

Entré en seconde période, ce mardi, lors du match qui opposait le Sénégal au Mali, Krépin Diatta a encore fait parler son talent. Mais le jeune milieu des Lions reconnaît qu’il a encore une marge de progression.



”C’est toujours un plaisir de prendre part à un match de l’équipe nationale, a-t-il déclaré. On essayera toujours de donner le meilleur de nous pour faire plaisir au public et répondre aux attentes du coach. Il y a beaucoup de grands joueurs dans le groupe comme Ismaïla Sarr, Sadio Mané etc. Nous allons continuer à apprendre à leur côté.”



NDARINFO