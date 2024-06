L’Arménie reconnaît officiellement l’État de Palestine

L’Arménie a annoncé ce vendredi avoir reconnu officiellement l’État de Palestine.



“Réaffirmant son attachement au droit international et aux principes d’égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d’Arménie reconnaît l’État de Palestine”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères par voie de communiqué.



La diplomatie arménienne a affirmé que le pays avait précédemment soutenu les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, région dans laquelle Israël a tué plus de 37 000 Palestiniens depuis octobre 2023.



Le ministère arménien a également condamné les attaques israéliennes contre les infrastructures civiles et les violences menées contre la population civile.



AA