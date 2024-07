L'OFNAC invite les nouveaux DG à déclarer leur patrimoine

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Sérigne Bassirou GUÈYE, a invité, jeudi, lors de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, les directeurs généraux des sociétés nationales à faire leur déclaration de patrimoine.



« Nous invitons maintenant les autres assujettis, qu’ils soient des directeurs généraux ou des personnalités que la loi énumère [parmi les personnes concernées], à venir faire leur déclaration de patrimoine », a déclaré le magistrat.



« Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ont déjà déclaré leur patrimoine (…) Le ton est bien donné par le gouvernement », a-t-il fait savoir



Sérigne Bassirou GUÈYE a par ailleurs, salué la réforme qui étend les « prérogatives de l’OFNAC en lui conférant le pouvoir, au même titre que le procureur de la République, d’ordonner la garde à vue de toute personne faisant l’objet de poursuites judiciaires pour des faits de corruption .



‘’En mettant entre les mains de l’OFNAC le pouvoir de garder à vue, le pouvoir de gel et le pouvoir de saisine, je crois que les autorités ont pris une très bonne option », a-t-il ajouté.