L'UCAD et l'UGB en tête des meilleures universités d'Afrique de l'Ouest francophone

Le Sénégal s’impose comme un acteur majeur de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest francophone. Selon le récent classement publié par Unirank, en collaboration avec l'Agence Ecofin, deux universités sénégalaises se hissent en tête des institutions académiques les plus prestigieuses de la région. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) occupent respectivement les deux premières places parmi les cinq meilleures universités ouest-africaines francophones.



Ce classement repose sur des critères rigoureux liés à la performance académique, la qualité de la recherche, l’impact des publications et la reconnaissance internationale de ces établissements. Une reconnaissance qui souligne le dynamisme et l’excellence de l’enseignement supérieur sénégalais.



Voici les cinq universités distinguées dans ce classement :



1️⃣ Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) – Sénégal

2️⃣ Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) – Sénégal

3️⃣ Université d'Abomey-Calavi – Bénin

4️⃣ Université de Lomé – Togo

5️⃣ Université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo – Burkina Faso



Ce palmarès met en avant la diversité et la compétitivité des institutions francophones dans la sous-région, chacune jouant un rôle essentiel dans la formation des élites et le développement socio-économique de leurs pays respectifs.



Pourquoi l'UCAD et l'UGB dominent le classement ?



👉 Une excellence académique reconnue : L'UCAD, l'une des plus anciennes et prestigieuses universités d'Afrique, est renommée pour ses programmes diversifiés et la qualité de son enseignement. De son côté, l'UGB se démarque par ses infrastructures modernes et son approche innovante en matière de formation et de recherche.



👉 Un impact scientifique notable : Ces deux institutions produisent des travaux de recherche largement diffusés et cités, renforçant leur visibilité et leur crédibilité à l’échelle internationale.



👉 Des partenariats stratégiques : En collaborant avec des universités et des centres de recherche du monde entier, l'UCAD et l'UGB favorisent les échanges académiques et la mobilité des étudiants et enseignants.



