L’UE révèle avoir injecté près de 130 milliards FCFA au Sénégal et précise la destination des fonds

Les actions du Fonds fiduciaire de l’UE (FFUE) pour l’Afrique au Sénégal visent d’abord la création d’opportunités économiques et d’emplois. Le FFUE encourage, en effet, la formation et l’insertion professionnelles des jeunes, soutient la création de chaînes de valeur, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, et favorise la mobilisation des ressources de la diaspora pour contribuer au développement économique et social du Sénégal. Il vise également une migration plus sûre et ordonnée et le respect des droits des migrants. Les personnes en mobilité reçoivent protection, assistance et des opportunités de réintégration. Ces appuis sont complétés par des activités de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière mais aussi les opportunités offertes dans les différentes régions du Sénégal. Par ailleurs, les capacités des autorités à gérer la migration sont renforcées et la lutte contre les réseaux de passeurs et de traite est intensifiée, indique la même source.



L’harmonisation des cadres de suivi et d’évaluation des projets, une priorité élevée pour l’UE



Tous les projets de l’UE y compris ceux du Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE font l’objet de procédures de vérification des actions et des dépenses, au cours de la mise en œuvre ainsi que des audits et des évaluations en fin de projets, informe le communiqué en outre. « Afin de s’assurer des résultats pour les bénéficiaires ciblés, l’UE a mis en place un suivi de proximité et évalue les activités menées, notamment avec la mise en place d’un système de suivi et d’apprentissage qui vise à mesurer les résultats et l’impact des projets », lit-on sur la note.



Conformément aux recommandations de la Cour des comptes européenne, l’UE s’emploie à renforcer la qualité des indicateurs de résultat, ainsi qu’à rendre le système de suivi plus simple et plus accessible. Par ailleurs, une assistance technique d’aide aux partenaires d’exécution est en place pour améliorer les cadres logiques, la collecte des données, la cartographie des indicateurs et leur encodage dans une plate-forme créée spécifiquement pour assurer la transparence des données.