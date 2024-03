L'UE s'oppose à toute extension du mandat de Macky Sall

L'Union européenne suit de près et avec inquiétude l'évolution de la situation politique au Sénégal depuis l'annonce surprise du report de l'élection présidentielle initialement prévue le 24 février dernier. Alors qu'elle avait déployé une mission d'observateurs électoraux pour suivre le scrutin, l'UE estime désormais urgent que le processus électoral se tienne dans le respect de la Constitution sénégalaise et des engagements pris par le président sortant Macky Sall.



"L'Union européenne se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal qui appelle les autorités à l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, tenant compte du fait que l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat présidentiel", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole du service européen d'action extérieure, lors d'un entretien avec Pierre Benazet, de RFI. Selon elle, "l'UE prend note de la confirmation, par le président Macky Sall, de quitter ses fonctions au terme de son mandat, le 2 avril prochain".



Cependant, l'Union européenne reste méfiante et réitère son appel au strict respect des règles démocratiques. "L'UE réitère son appel aux autorités du Sénégal à respecter les aspirations légitimes des citoyens et de toutes les forces vives de la nation à préserver la démocratie, les libertés fondamentales et l'État de droit", a déclaré Mme Massrali.