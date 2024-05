L’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou relancée. Amath Suzanne Camara et Bah Diakhaté visés par une plainte

La famille de Didier Badji ne lâche pas l’affaire. Moïse Badji, résidant en Allemagne, au nom de la famille et des proches de l’adjudant gendarme en service à l’Inspection générale d’État, a déposé «une plainte avec constitution de partie civile», ce jeudi au cabinet du Doyen des Juges.



«Cette plainte est formulée à l’encontre des sieurs Amath Suzanne Camara, Bah Diakhaté, le titulaire du compte Facebook répondant au pseudonyme Baatou Deugue et X…», a-t-on appris dans la plainte. Les délits visés sont « l’atteinte à l’image, à la respectabilité, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État, la diffusion de fausses nouvelles et complicité de diffusion de fausses nouvelles. Une autre plainte donc s’ajoute sur les épaules de Bah Diakhaté, placé sous mandat de dépôt ce jeudi dans un autre dossier.



Le 3e cabinet suggéré pour avoir déjà le dossier de Fulbert Sambou



Un dossier qui sera piloté par Mes Khoureychi Ba, Ousseynou Gaye et Patrick Kabou qui visent aussi «toutes autres personnes dont l’instruction révèlera la participation à ces infractions, dans l’espoir, en outre, que le Parquet de Dakar s’attachera probablement à élargir le périmètre des poursuites». Les avocats ont «suggéré au Doyen des Juges de confier le dossier de Didier Badji au juge du 3e Cabinet déjà saisi par le procureur de la République pour déterminer les causes exactes du décès du regretté Fulbert Sambou (dont le corps a été repêché le 23 novembre 2022), là où le médecin légiste a avoué son impuissance à le faire, eu égard à l’état de décomposition avancée du corps».



