L'appel fort des déficients visuels de Saint-Louis à l'endroit des nouvelles autorités

À l'instar de la commmunauté internationale, la section saint-louisienne de l'Association pour la Renaissance des aveugles du Sénégal (Aras) a célébré mardi la Journée mondiale de la canne blanche. Cette année, la commémoration a porté sur la thème « mobilisons-nous pour l’inclusion sociale et éducative des déficients visuels ».



Sur le plan éducatif, un appel fort pour l’érection d’un centre d’hébergement destiné aux élèves déficients visuels du département de Saint-Louis , a été lancé à l’endroit des nouvelles autorités du pays.



« L’indisponibilité de logements dans la Commune pour ces apprenants favorise le découragement et la déperdition scolaire alors que ces derniers font de bons résultats », a déclaré Mamadou SANKHARÉ, le président de l’ARAS-Saint-Louis.



« S’ils doivent quitter Mpal, Rao et environ pour poursuivre leurs études sans disposer d’une famille d’accueil, cela va poser problème. Beaucoup de parents ont retenu leurs enfants faute de trouver du logement dans la Commune de Saint-Louis », a-t-il expliqué.



« Aussi, la canne blanche, notre principal outil de guidage n’est pas facile d’accès. Elle n’est pas fabriquée au Sénégal. Sénégal. Nous invitons l’État à assurer sa facile procuration facile par les personnes non-voyantes », a-t-il ajouté.