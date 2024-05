L’archevêque de Dakar invite le Président Diomaye à donner la priorité à la jeunesse et à la réduction du coût de la vie

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a invité, lundi, le chef de l’État à inscrire en priorité dans sa nouvelle feuille de route, les questions relatives à la jeunesse, au coût de la vie et à la lutte contre le changement climatique.



"J’appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour soulager les ménages de la cherté de la vie, prêter une oreille attentive à cette jeunesse désorientée et à lutter plus efficacement contre le changement climatique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de l’édition 2024.



Selon l’archevêque de Dakar, la prise en charge de ces questions prioritaires devrait permettre au gouvernement de garantir la protection et le bien-être de la population. Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité la classe politique à chercher l’intérêt général en lieu et place de tout intérêt particulier ou sectaire, le tout dans une cohésion sociale, socle d’un développement harmonieux ».



L’archevêque de Dakar a, de même, convié les hommes politiques à promouvoir les valeurs qui constituent l’identité de notre société, dans le respect de nos diversités».



Il a formulé, à ce sujet, des prières à l’endroit des nouveaux dirigeants, afin qu’ils aient « la claire vision de ce qu’ils doivent faire, et la force de l’accomplir».



"L’Eglise mérite toute la reconnaissance de la République car elle a toujours joué sa partition dans l’effort national de développement, à travers des positions sages, courageuses et pertinentes », a pour sa part soutenu le ministre de l’intérieur, Jean Baptiste Tine, en charge des cultes.



Pressafrik