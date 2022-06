L’eau introuvable à l’Ugb : la « situation est catastrophique », selon la Cesl

C’est une pénurie d’eau sans précèdent à laquelle l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La coordination des Étudiants a décrété 48 heures de cessation des activités pédagogiques pour protester contre la situation. « Depuis, 20 jours, nous soufrons. Nous nous couchons et nous réveillons sans la ressource vitale. Il est facile de deviner l’impact négatif que cela engendre sur nos études », renseigne Ousmane GUEYE, le président de séance de la Cesl.



« Les étudiants sortent très tôt pour aller chercher de l’eau dans les villages. La plupart vont faire cours sans prendre le bain. C’est vraiment déplorable », témoigne le responsable des Sanarois.



Il regrette le respect par les autorités des engagements du protocole d’accord récemment signé. Ce document, dit-il, indiquait clairement que ce problème serait réglé. « La mise à disposition de bâches d’eau avait été prévue. Mais, sans débit convenable ou inexistant, il n’est pas possible et remplir ses réservoirs », a-t-il soutenu.



NDARINFO