L’équipe nationale s’efforcera de ’’faire bonne figure’’ à la CAN, selon Kalidou COULIBALY

L’équipe nationale de football du Sénégal s’efforcera de ’’faire bonne figure’’ à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), a déclaré mardi à Thiès son défenseur Kalidou Coulibaly.



‘’On va tout faire pour réussir une bonne CAN’’ , a notamment dit en compagnie d’Idrssa Gana Gueye, le joueur à la presse, après la deuxième séance d’entrainement des Lions au Stade Lat-Dior de Thiès.



Kalidou Coulibaly a dit espérer que le peuple sénégalais aidera le groupe à gagner cette compétition.

Se disant conscient qu’il est ‘’difficile de gagner une compétition’’, le footballeur invite tout le monde, aussi bien l’équipe que le peuple à ’’tirer dans le même sens‘’, en ayant un ‘’esprit positif’’.



On sait qu’on attend beaucoup de nous , a-t-il poursuivi, notant que l’équipe est en train de travailler à cela. Il juge important de remporter le match de samedi contre Madagascar. ‘’ Même si le stade est petit, j’espére que la ferveur du public nous aidera‘’ , à -t-il ajouté



Il faudra tout faire pour donner du plaisir au public, a quant à lui, insisté Idrissa Gana Gueye.Il rassuré sur sa non-participation à la séance de ce mardi, liée selon lui à un ‘’ petit coup ‘’qu’il a reçu lors de son match contre Chelsea en championnat anglais’’.



Il a dit vouloir prendre un jour de repos de plus, avant de s’entraîner mercredi avec le groupe.

Le stade Lat-Dior a fait le plein lors de cette deuxième séance d’entrainement des Lions de l’équipe nationale de football.



Le public venu plus nombreux que la veille, a ovationné surtout la star de l’équipe Sadio Mané, ainsi que les autres joueurs, qui ont rejoint le groupe.



