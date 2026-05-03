L'ex Capitaine Touré répond aux critiques : « L’intérêt supérieur de mon pays demeure ma seule boussole »

Il est tout à fait erroné de croire qu’un homme tel que moi pourrait renier ses convictions pour complaire à une partie de l’opinion, aussi influente et puissante soit-elle.





Je crois fermement en ces principes, qui constituent le socle inébranlable de mon engagement en toutes circonstances. Ce sont eux qui ont guidé ma conduite hier, et ce sont eux encore qui orienteront chacun de mes choix à venir.





Car, au-dessus de toute autre considération, l’intérêt supérieur de mon pays demeure ma seule boussole. Et je suis résolu à m’y tenir, quel qu’en soit le prix.





Merci



Seydina Oumar Touré

