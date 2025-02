L’île de Saint-Louis sera dotée deux nouveaux châteaux d’eau

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement a procédé jeudi le lancement des travaux de reconstruction de deux châteaux d’eau d’une capacité de 1000 m3 chacun localisés sur l’île Nord de Saint-Louis. Ce projet implique la réhabilitation des deux tours de l’île Nord, éléments du patrimoine frappé par une vétusté avancée.



Ces infrastructures « permettront d’améliorer la couverture des besoins en eau de l’Île et de la Langue de Barbarie », a déclaré Cheikh Tidiane DIÈYE lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des autorités administratives et politiques dont le maire de Saint-Louis, Mansour FAYE.



« Ces ouvrages seront réalisés à hauteur de 2,9 milliards, financés par les fonds propres de la Sones », a-t-il précisé, appelant à respecter les critères en matière de conservation du bâti.



Auparavant, le ministre DIÈYE avait donné le coup d'envoi de travaux de réalisation d'un ouvrage similaire dans la cité religieuse de Mpal.



NDARINFO.COM